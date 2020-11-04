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У Києві утворилися затори на мостах та проспектах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 8:00 на декількох мостах та проспектах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Унаслідок проведення ремонтних робіт ускладнений рух авто на проспектах Перемоги (затримки до 16 хвилин) та Миколи Бажана.

Також рух ускладнено на мостах Патона, Дарницькому, Русанівському та Південному.

Затримки до 12 хвилин можливі для водіїв, які прямують проспектом Степана Бандери.

У середньому 5 хвилин доведеться затриматися на Броварському проспекті та на вулиці Вадима Гетьмана, а от Борщагівську потрібно буде проїхати з затримкою в 15 хвилин.

Нагадаємо, на 4 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,60 грн/дол.

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