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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 22194 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 48238 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90486 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98130 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102693 просмотра

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В Киеве образовались пробки на мостах и проспектах

В Киеве образовались пробки на мостах и проспектах

Киев  •  УНН

 • 14976 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 на нескольких мостах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В результате проведения ремонтных работ затруднено движение автомобилей на проспектах Победы (задержки до 16 минут) и Николая Бажана.

Также движение затруднено на мостах Патона, Дарницком, Русановском и Южном.

Задержки до 12 минут возможны для водителей, следующих по проспекту Степана Бандеры.

В среднем 5 минут придется задержаться на Броварском проспекте и на улице Вадима Гетьмана, а вот Борщаговскую нужно будет проехать с задержкой в 15 минут.

Напомним, на 4 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,60 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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