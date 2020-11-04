В Киеве образовались пробки на мостах и проспектах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 на нескольких мостах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В результате проведения ремонтных работ затруднено движение автомобилей на проспектах Победы (задержки до 16 минут) и Николая Бажана.
Также движение затруднено на мостах Патона, Дарницком, Русановском и Южном.
Задержки до 12 минут возможны для водителей, следующих по проспекту Степана Бандеры.
В среднем 5 минут придется задержаться на Броварском проспекте и на улице Вадима Гетьмана, а вот Борщаговскую нужно будет проехать с задержкой в 15 минут.
Напомним, на 4 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,60 грн/долл.