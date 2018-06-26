У Києві цього тижня триватимуть сезонні ярмарки

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 61245 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 124852 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 110269 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 143382 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 112647 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 123545 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163477 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190362 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 300804 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167449 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 22231 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 29330 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 26091 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 24594 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 25282 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 16829 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 12953 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 143389 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 170600 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 300807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 36517 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 55156 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 59397 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 57426 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71574 перегляди
Актуальне
У Києві цього тижня триватимуть сезонні ярмарки

У Києві цього тижня триватимуть сезонні ярмарки

Київ • УНН

 • 11217 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. У Києві на тижні відбудеться низка сезонних ярмарків, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, 26 червня (вівторок) ярмарки тривають у:

• Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;
• Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
• Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
• Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві 1 липня перекриють Софійську площу

27 червня (середа) ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
• Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. П. Вершигори, 1;
• Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;
• Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
• Шевченківський район – перетин вул. О. Теліги та Мельникова.

28 червня (четвер) ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
• Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
• Печерському районі – вул. Московська, 2;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
• Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
• Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

29 червня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
• Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
• Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алма-Атинська, 64-74;
• Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова; пров. Виноградний, 4-6;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33; пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової);
• Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
• Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
• Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20.

30 червня (субота) ярмарки відбудуться у:

• Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33.

1 липня (неділя) ярмарки відбудуться у:

• Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31