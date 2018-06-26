У Києві цього тижня триватимуть сезонні ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У Києві на тижні відбудеться низка сезонних ярмарків, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Зокрема, 26 червня (вівторок) ярмарки тривають у:
• Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;
• Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
• Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
• Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1.
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27 червня (середа) ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
• Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. П. Вершигори, 1;
• Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;
• Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
• Шевченківський район – перетин вул. О. Теліги та Мельникова.
28 червня (четвер) ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
• Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
• Печерському районі – вул. Московська, 2;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
• Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
• Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
29 червня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:
• Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
• Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
• Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алма-Атинська, 64-74;
• Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова; пров. Виноградний, 4-6;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33; пров. Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової);
• Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
• Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
• Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20.
30 червня (субота) ярмарки відбудуться у:
• Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
1 липня (неділя) ярмарки відбудуться у:
• Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
• Дніпровському районі – вул. С. Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
• Подільському районі – вул. Світлицького, 33.