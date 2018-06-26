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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79330 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119443 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139292 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Актуальное
В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки

В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 11216 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Киеве на неделе состоится ряд сезонных ярмарок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, 26 июня (вторник) ярмарки проходят в:

• Голосеевском районе - ул. Науки, 88; ул. Владимирская, 80-86-А;
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
• Шевченковском районе - пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Багговутовская, 1.

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27 июня (среда) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
• Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20; ул. П. Вершигоры, 1;
• Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; просп. Правды, 5-11;
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;
• Шевченковский район - пересечение ул. О. Телиги и Мельникова.

28 июня (четверг) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои)
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
• Печерском районе - ул. Московская, 2;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

29 июня (пятница) ярмарки состоятся в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;
• Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
• Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алма-Атинская, 64-74;
• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и Мечникова; пер. Виноградный, 4-6;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой)
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;
• Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
• Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20.

30 июня (суббота) ярмарки состоятся в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.

1 июля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

• Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 33.

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