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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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У Києві тимчасово затримується рух електротранспорту через відсутність електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У столиці тимчасово затримується рух низки маршрутів електротранспорту внаслідок аварійного відключення електроенергії. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram КМДА.

У Києві тимчасово затримується рух електротранспорту через відсутність електроенергії

Цитата

"На низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Києві через аварію без світла опинилися 100 тис. домівок, повідомили у середу у КМВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині екстрені відключення світла - ДТЕК

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