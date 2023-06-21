У Києві тимчасово затримується рух електротранспорту через відсутність електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У столиці тимчасово затримується рух низки маршрутів електротранспорту внаслідок аварійного відключення електроенергії. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram КМДА.
Цитата
"На низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Києві через аварію без світла опинилися 100 тис. домівок, повідомили у середу у КМВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині екстрені відключення світла - ДТЕК