На Київщині екстрені відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Бучанському районі Київської області відбуваються екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram, пише УНН.
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"У Бучанському районі відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.
Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі", - повідомили у ДТЕК.
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Також у компанії зазначили, що про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.
Нагадаємо
У Києві через аварію без світла опинилися 100 тис. домівок, повідомили у середу у КМВА.