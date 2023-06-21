На Киевщине экстренные отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Бучанском районе Киевской области происходят экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"В Бучанском районе происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.
Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме", - сообщили в ДТЭК.
Дополнение
Также в компании отметили, что о времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.
Напомним
В Киеве из-за аварии без света оказались 100 тыс. домов, сообщили в среду в КГГА.