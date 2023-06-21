На Киевщине экстренные отключения света - ДТЭК

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"В Бучанском районе происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме", - сообщили в ДТЭК.

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Также в компании отметили, что о времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

Напомним

В Киеве из-за аварии без света оказались 100 тыс. домов, сообщили в среду в КГГА.