У Києві через аварію без світла 100 тис. домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві через аварію без світла опинилися 100 тис. домівок, повідомили у середу у КМВА. За інформацією ДТЕК, відключення торкнулися п'яти районів столиці, пише УНН.
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"На мережах НЕК «Укренерго» виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тис. споживачів", - повідомили у КМВА у Telegram.
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За даними ДТЕК, що надає послугу у регіоні, екстрені відключення - у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів.
"Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі", - повідомили у компанії.
Як вказали у КМВА, причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється.
Нагадаємо
20 червня через нічну атаку дронами без світла опинилися пів тисячі домівок на Київщині. Через технологічні порушення, що виникли на одній з ТЕЦ, зранку 20 червня у Києві тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів.