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Через нічну атаку дронами без світла пів тисячі домівок на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Внаслідок нічного дронового удару російських військ пошкоджено мережі у Київській та Миколаївській областях, є знеструмлення. Водночас вийшов з ремонту черговий енергоблок теплової генерації, дефіциту електроенергії немає, повідомили у вівторок у Міністерстві енергетики, пише УНН.

Через нічну атаку дронами без світла пів тисячі домівок на Київщині

Цитата

"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів. Також через нічний обстріл пошкоджено мережі в Миколаївській області. Знеструмлено 2 населених пункти", - повідомили в міністерстві.

Деталі

При цьому, як повідомляється, з планового ремонту, який відбувається в межах наймасштабнішої ремонтної кампанії енергетичних об’єктів за часи незалежності, вийшов черговий блок теплової генерації.

"Він додасть у мережу 100 МВт додаткової потужності", - повідомили в Міненерго.

"Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - наголосили у міністерстві.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як вказано, становив 20 МВт-год. Експорт, як повідомляється, відсутній.

Ситуація у регіонах

Через технологічні порушення, що виникли на одній з ТЕЦ, зранку 20 червня у Києві, як повідомляється, "тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів". "Наразі всіх заживлено за резервною лінією. Причини аварії уточнюють", - вказали у відомстві..

Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі на Київщині. Через негоду (грозовий шторм) вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. 

"У Херсоні заживили понад 370 споживачів, загалом по місту залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч абонентів. У деокупованій частині Херсонській області залишається знеструмленим 1 населений пункт, майже 1000 споживачів. На Миколаївщині знеструмленими лишаються понад 100 абонентів", - розповіли в Міненерго.

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