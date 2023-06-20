Через нічну атаку дронами без світла пів тисячі домівок на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Внаслідок нічного дронового удару російських військ пошкоджено мережі у Київській та Миколаївській областях, є знеструмлення. Водночас вийшов з ремонту черговий енергоблок теплової генерації, дефіциту електроенергії немає, повідомили у вівторок у Міністерстві енергетики, пише УНН.
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"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів. Також через нічний обстріл пошкоджено мережі в Миколаївській області. Знеструмлено 2 населених пункти", - повідомили в міністерстві.
Деталі
При цьому, як повідомляється, з планового ремонту, який відбувається в межах наймасштабнішої ремонтної кампанії енергетичних об’єктів за часи незалежності, вийшов черговий блок теплової генерації.
"Він додасть у мережу 100 МВт додаткової потужності", - повідомили в Міненерго.
"Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - наголосили у міністерстві.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу, як вказано, становив 20 МВт-год. Експорт, як повідомляється, відсутній.
Ситуація у регіонах
Через технологічні порушення, що виникли на одній з ТЕЦ, зранку 20 червня у Києві, як повідомляється, "тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів". "Наразі всіх заживлено за резервною лінією. Причини аварії уточнюють", - вказали у відомстві..
Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі на Київщині. Через негоду (грозовий шторм) вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області.
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
"У Херсоні заживили понад 370 споживачів, загалом по місту залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч абонентів. У деокупованій частині Херсонській області залишається знеструмленим 1 населений пункт, майже 1000 споживачів. На Миколаївщині знеструмленими лишаються понад 100 абонентів", - розповіли в Міненерго.