Из-за ночной атаки дронами без света полтысячи домов в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате ночного дронового удара российских войск повреждены сети в Киевской и Николаевской областях, есть обесточивания. В то же время вышел из ремонта очередной энергоблок тепловой генерации, дефицита электроэнергии нет, сообщили во вторник в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Цитата
"Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. Из-за падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света остаются почти полтысячи абонентов. Также из-за ночного обстрела повреждены сети в Николаевской области. Обесточены 2 населенных пункта", - сообщили в министерстве.
Детали
При этом, как сообщается, из планового ремонта, который происходит в рамках самой масштабной ремонтной кампании энергетических объектов за время независимости, вышел очередной блок тепловой генерации.
"Он добавит в сеть 100 МВт дополнительной мощности", - сообщили в Минэнерго.
"В целом электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - отметили в министерстве.
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки, как указано, составил 20 МВт-ч. Экспорт, как сообщается, отсутствует.
Ситуация в регионах
Из-за технологических нарушений, возникших на одной из ТЭЦ, утром 20 июня в Киеве, как сообщается, "временно обесточены 75 тысяч потребителей". "Сейчас все запитаны по резервной линии. Причины аварии уточняются", - указали в ведомстве.
Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области. Из-за непогоды (грозовой шторм) отключалась линия электропередачи в Закарпатской области.
Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. Вследствие плотных обстрелов без света остались часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской области.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"В Херсоне запитали более 370 потребителей, в целом по городу остаются без света из-за подтопления более 14 тысяч абонентов. В деоккупированной части Херсонской области остается обесточенным 1 населенный пункт, почти 1000 потребителей. В Николаевской области обесточенными остаются более 100 абонентов", - рассказали в Минэнерго.