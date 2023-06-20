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Из-за ночной атаки дронами без света полтысячи домов в Киевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате ночного дронового удара российских войск повреждены сети в Киевской и Николаевской областях, есть обесточивания. В то же время вышел из ремонта очередной энергоблок тепловой генерации, дефицита электроэнергии нет, сообщили во вторник в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Из-за ночной атаки дронами без света полтысячи домов в Киевской области

Цитата

"Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. Из-за падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света остаются почти полтысячи абонентов. Также из-за ночного обстрела повреждены сети в Николаевской области. Обесточены 2 населенных пункта", - сообщили в министерстве.

Детали

При этом, как сообщается, из планового ремонта, который происходит в рамках самой масштабной ремонтной кампании энергетических объектов за время независимости, вышел очередной блок тепловой генерации.

"Он добавит в сеть 100 МВт дополнительной мощности", - сообщили в Минэнерго.

"В целом электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - отметили в министерстве.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки, как указано, составил 20 МВт-ч. Экспорт, как сообщается, отсутствует.

Ситуация в регионах

Из-за технологических нарушений, возникших на одной из ТЭЦ, утром 20 июня в Киеве, как сообщается, "временно обесточены 75 тысяч потребителей". "Сейчас все запитаны по резервной линии. Причины аварии уточняются", - указали в ведомстве.

Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области. Из-за непогоды (грозовой шторм) отключалась линия электропередачи в Закарпатской области.

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. Вследствие плотных обстрелов без света остались часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской области.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. 

"В Херсоне запитали более 370 потребителей, в целом по городу остаются без света из-за подтопления более 14 тысяч абонентов. В деоккупированной части Херсонской области остается обесточенным 1 населенный пункт, почти 1000 потребителей. В Николаевской области обесточенными остаются более 100 абонентов", - рассказали в Минэнерго.

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