В Киеве из-за аварии без света 100 тыс. домов

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"На сетях НЭК «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. По Киеву отключено 100 тыс. потребителей", - сообщили в КГВА в Telegram.

Детали

По данным ДТЭК, предоставляющей услугу в регионе, экстренные отключения - в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов.

"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме", - сообщили в компании.

Как указали в КГВА, причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняется.

Напомним

20 июня из-за ночной атаки дронами без света оказались полтысячи домов в Киевской области. Из-за технологических нарушений, возникших на одной из ТЭЦ, утром 20 июня в Киеве временно обесточивались 75 тысяч потребителей.