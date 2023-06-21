В Киеве из-за аварии без света 100 тыс. домов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве из-за аварии без света оказались 100 тыс. домов, сообщили в среду в КГВА. По информации ДТЭК, отключения коснулись пяти районов столицы, пишет УНН.
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"На сетях НЭК «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. По Киеву отключено 100 тыс. потребителей", - сообщили в КГВА в Telegram.
Детали
По данным ДТЭК, предоставляющей услугу в регионе, экстренные отключения - в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов.
"Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме", - сообщили в компании.
Как указали в КГВА, причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняется.
Напомним
20 июня из-за ночной атаки дронами без света оказались полтысячи домов в Киевской области. Из-за технологических нарушений, возникших на одной из ТЭЦ, утром 20 июня в Киеве временно обесточивались 75 тысяч потребителей.