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В Киеве временно задерживается движение электротранспорта из-за отсутствия электроэнергии

Киев • УНН

 • 1016519 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В столице временно задерживается движение ряда маршрутов электротранспорта в результате аварийного отключения электроэнергии. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram КГГА.

В Киеве временно задерживается движение электротранспорта из-за отсутствия электроэнергии

Цитата

"На ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети", - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве из-за аварии без света оказались 100 тыс. домов, сообщили в среду в КГГА.

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