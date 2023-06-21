В Киеве временно задерживается движение электротранспорта из-за отсутствия электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В столице временно задерживается движение ряда маршрутов электротранспорта в результате аварийного отключения электроэнергии. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram КГГА.
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"На ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети", - говорится в сообщении.
Напомним
В Киеве из-за аварии без света оказались 100 тыс. домов, сообщили в среду в КГГА.
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