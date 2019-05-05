У Києві та області завтра очікується дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Київщині завтра очікується короткочасний дощ. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укргідрометіоцентру.
Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у Києві вночі 10-12°, вдень 15-17°.
Як повідомляв УНН, у найближчі дві доби (6 – 8 травня) в Україні, крім східної частини, у середу на Лівобережжі короткочасні дощі, окремі грози, завтра в західних областях подекуди значні дощі, у вівторок в Карпатах з мокрим снігом.
Температура вночі 7-12°, вдень 13-19°, у східній частині 20-25°; у західних областях вночі 3-9° тепла, вдень 8-13°, у Карпатах 0-5° тепла.