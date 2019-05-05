В Киеве и области завтра ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киевской области завтра ожидается кратковременный дождь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометиоцентра.
Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в Киеве ночью 10-12°, днем 15-17°.
Как сообщал УНН, в ближайшие двое суток (6 - 8 мая) в Украине, кроме восточной части, в среду на Левобережье кратковременные дожди, грозы, завтра в западных областях местами значительные дожди, во вторник в Карпатах с мокрым снегом.
Температура ночью 7-12°, днем 13-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 8-13°, в Карпатах 0-5° тепла.