У Києві судитимуть “працівника” Мінінфраструктури, який ошукав громадян на 3,3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Києві судитимуть шахрая, який представляючись працівником Міністерства інфраструктури України, ошукав 27 громадян на 3,3 млн гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного киянина, який шахрайським чином заволодів коштами 27 громадян на загальну суму близько 3,3 млн гривень.
Протягом 2016 — 2017 років, вказаний чоловік, представляючись працівником Міністерства інфраструктури України, що не відповідало дійсності, під приводом розпродажу старих службових автомобілів міністерства за низькими цінами, привласнював кошти громадян у великих та в особливо великих розмірах.
Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.
За вчинені кримінальні правопорушення обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. На сьогодні за клопотанням прокуратури щодо зловмисника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб застеріг клієнтів неплатоспроможних банків від співпраці з третіми особами, які пропонують сумнівні з точки зору законодавства послуги. Шахраї використовують дві схеми: перша спрямована на позичальників банку з векселями, друга — на кредиторів, яким пропонується у якості задоволення вимог отримати частину майна банку.