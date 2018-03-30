В Киеве будут судить "работника" Мининфраструктуры, обманувшего граждан на 3,3 млн грн

Прокуратурой города Киева утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего киевлянина, который мошенническим образом завладел средствами 27 граждан на общую сумму около 3,3 млн гривен.

В течение 2016 - 2017 годов, указанный человек, представляясь сотрудником министерства инфраструктуры Украины, что не соответствовало действительности, под предлогом распродажи старых служебных автомобилей министерства по низким ценам, присваивал средства граждан в больших и в особо крупных размерах.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2, 3, 4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенные уголовные преступления обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. На сегодня по ходатайству прокуратуры по злоумышленника применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предостерег клиентов неплатежеспособных банков от сотрудничества с третьими лицами, которые предлагают сомнительные с точки зрения законодательства услуги. Мошенники используют две схемы: первая направлена на заемщиков банка с векселями, вторая - на кредиторов, которым предлагается в качестве удовлетворения требований получить часть имущества банка.