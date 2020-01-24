У Києві судитимуть підозрюваного у вбивстві фіндиректора фармкомпанії, який переховувався в РФ

“Наразі за результатами підготовчого судового засідання обвинувальний акт відносно підозрюваного за п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 289 КК України, призначено до розгляду та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб”, — йдеться в повідомленні.

Так, у ході досудового розслідування підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук. У січні 2019 року чоловіка затримали у місті Санкт-Петербург та у подальшому в межах процедури екстрадиції передали компетентним органам України для притягнення до кримінальної відповідальності.

“Як встановлено у ході слідства, у жовтні 2017 року підозрюваний через всесвітню мережу інтернет познайомився з чоловіком, який працював фінансовим директором у компанії з фармацевтичної сфери. Перебуваючи вдома у нового знайомого, підозрюваний задушив потерпілого, після чого заволодів його грошима, телефонами та автомобілем”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні затримали двох злочинців, які перебувають у розшуку.