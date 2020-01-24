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У Києві судитимуть підозрюваного у вбивстві фіндиректора фармкомпанії, який переховувався в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. До Солом’янського районного суду Києва направлено обвинувальний акт стосовно 25-річного уродженця Черкаської області, який, здійснивши ще в жовтні 2017 року умисне вбивство киянина, тривалий час переховувався від слідства на території Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

У Києві судитимуть підозрюваного у вбивстві фіндиректора фармкомпанії, який переховувався в РФ

“Наразі за результатами підготовчого судового засідання обвинувальний акт відносно підозрюваного за п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 289 КК України, призначено до розгляду та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб”, — йдеться в повідомленні.

Так, у ході досудового розслідування підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук. У січні 2019 року чоловіка затримали у місті Санкт-Петербург та у подальшому в межах процедури екстрадиції передали компетентним органам України для притягнення до кримінальної відповідальності.

“Як встановлено у ході слідства, у жовтні 2017 року підозрюваний через всесвітню мережу інтернет познайомився з чоловіком, який працював фінансовим директором у компанії з фармацевтичної сфери. Перебуваючи вдома у нового знайомого, підозрюваний задушив потерпілого, після чого заволодів його грошима, телефонами та автомобілем”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні затримали двох злочинців, які перебувають у розшуку.

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