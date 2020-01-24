В Киеве будут судить подозреваемого в убийстве финдиректора фармкомпании, который скрывался в РФ

"Сейчас по результатам подготовительного судебного заседания обвинительный акт в отношении подозреваемого по п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 289 УК Украины, назначено к рассмотрению и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В январе 2019 года мужчину задержали в городе Санкт-Петербург и в дальнейшем в рамках процедуры экстрадиции передали компетентным органам Украины для привлечения к уголовной ответственности.

"Как установлено в ходе следствия, в октябре 2017 года подозреваемый через всемирную сеть интернет познакомился с человеком, который работал финансовым директором в компании с фармацевтической сферы. Находясь дома у нового знакомого, подозреваемый задушил потерпевшего, после чего завладел его деньгами, телефонами и автомобилем", - отмечается в сообщении.

Напомним, на границе задержали двух преступников, находящихся в розыске.