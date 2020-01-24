В Киеве будут судить подозреваемого в убийстве финдиректора фармкомпании, который скрывался в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Соломенский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении 25-летнего уроженца Черкасской области, который, совершив еще в октябре 2017 года умышленное убийство киевлянина, длительное время скрывался от следствия на территории Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Сейчас по результатам подготовительного судебного заседания обвинительный акт в отношении подозреваемого по п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 289 УК Украины, назначено к рассмотрению и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
Так, в ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В январе 2019 года мужчину задержали в городе Санкт-Петербург и в дальнейшем в рамках процедуры экстрадиции передали компетентным органам Украины для привлечения к уголовной ответственности.
"Как установлено в ходе следствия, в октябре 2017 года подозреваемый через всемирную сеть интернет познакомился с человеком, который работал финансовым директором в компании с фармацевтической сферы. Находясь дома у нового знакомого, подозреваемый задушил потерпевшего, после чего завладел его деньгами, телефонами и автомобилем", - отмечается в сообщении.
Напомним, на границе задержали двух преступников, находящихся в розыске.