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На кордоні затримали двох злочинців, які перебувають у розшуку

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Минулої ночі на Закарпатті затримали 33-річного громадянина Угорщини, який майже 5 років переховувався від кримінальної відповідальності. На батьківщині його розшукували правоохоронні органи за підробку документів, вчинену ним, як посадовою особою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Іноземець їхав в Україну на авто через пункт пропуску "Ужгород". Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу. У Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції.

А в пункті пропуску "Жуляни" затримали українця, якого правоохоронці Рівненщини подали у розшук за вчинення двох карних злочинів: незаконне позбавлення волі або викрадення людини та порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Чоловік 1972 року народження прибув рейсом з Лондона. Під час прикордонного контролю на нього теж спрацювала одна з баз даних.

Обох затриманих охоронці кордону передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, Новий рік у ПТТ зустрінуть щонайменше 17 іноземців, які порушили кордон.

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