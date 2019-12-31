На границе задержали двух преступников, находящихся в розыске

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 39632 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121285 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 127039 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125205 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 148470 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111536 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111879 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109864 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132246 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130866 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На границе задержали двух преступников, находящихся в розыске

На границе задержали двух преступников, находящихся в розыске

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Прошлой ночью на Закарпатье задержали 33-летнего гражданина Венгрии, который почти 5 лет скрывался от уголовной ответственности. На родине его разыскивали правоохранительные органы за подделку документов, совершенное им как должностным лицом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Иностранец ехал в Украину на авто через пункт пропуска "Ужгород". Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. В Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что иностранец находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции.

А в пункте пропуска "Жуляны" задержали украинском, которого правоохранители Ровенской подали в розыск за совершение двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Мужчина 1972 года прибыл рейсом из Лондона. Во время пограничного контроля на него тоже сработала одна из баз данных.

Оба задержанных пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, Новый год в ПВС встретят не менее 17 иностранцев, нарушивших границу.

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