Новый год в ПВС встретят не менее 17 иностранцев, нарушивших границу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Несколько групп незаконных мигрантов планировали Новый год в странах ЕС, а будут "праздновать" в подразделениях Госпогранслужбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Так, во Львовской области задержали двух азиатов и двух африканцев. Вчера вечером на участке отдела "Рава-Русская" охранники рубежа остановили двух граждан Ирака. Нарушители намеревались попасть в Польшу в обход одноименного пункта пропуска.
Еще двое нарушителей - граждан Туниса и Марокко - обнаружил наряд отдела "Смильниця". Задержанные за один километр от госграницы иностранцы прибыли в Украину на учебу. Но вместо вузов Харькова и Полтавы направились на запад.
Также интернациональную команду нарушителей собрали пограничники на Закарпатье. Ночью пограничники Чопского отряда обнаружил близ села Стужиця следы, ведущие в сторону госграницы. Вскоре группа реагирования выяснила, что "наследили" два гражданина Узбекистана, планировали нелегально попасть в Словакию. Нарушителей задержали и доставили в отдел "Большой Березный".
Кроме этого, на Закарпатье пограничники разоблачили двух иностранцев, которые направлялись в Венгрию и мошенничали с документами (им грозит уголовная ответственность). Гражданин Индии, который ехал поездом, на пограничный контроль предъявил чужой паспорт гражданина Великобритании. Еще один нарушитель, который путешествовал автомобилем, имел фальшивый документ. В паспорте человека, который назвался молдованин, пограничники обнаружили замену страницы с установочными данными и поддельные защитные элементы.
Всего, по состоянию на 12:00 31 декабря в пунктах (местах) временного содержания Госпогранслужбы находится 17 иностранцев.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в организации переправы нелегалов через границу.