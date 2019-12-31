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Новий рік у ПТТ зустрінуть щонайменше 17 іноземців, які порушили кордон

Київ • УНН

 • 21270 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Кілька груп незаконних мігрантів планували Новий рік в країнах ЄС, а "святкуватимуть" у підрозділах Держприкордонслужби. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

Так, на Львівщині затримали двох азіатів та двох африканців. Учора ввечері на ділянці відділу "Рава-Руська" охоронці рубежу перепинили двох громадян Іраку. Порушники мали намір потрапити в Польщу в обхід однойменного пункту пропуску.

Ще двійко порушників – громадян Тунісу та Марокко – виявив наряд відділу "Смільниця". Затримані за один кілометр від держрубежу іноземці прибули в Україну на навчання. Та замість вишів Харкова та Полтави попрямували на захід.

Також інтернаціональну команду порушників зібрали прикордонники на Закарпатті. Вночі прикордонники Чопського загону виявив поблизу села Стужиця сліди, що вели в бік держрубежу. Невдовзі група реагування з’ясувала, що "наслідили" два громадянина Узбекистану, які планували нелегально потрапити у Словаччину. Порушників затримали та доставили у відділ "Великий Березний".

Крім цього, на Закарпатті прикордонники викрили двох іноземців, які прямували в Угорщину та шахраювали з документами (їм загрожує кримінальна відповідальність). Громадянин Індії, який їхав поїздом, на прикордонний контроль пред’явив чужий паспорт громадянина Великобританії. Ще один порушник, який подорожував автомобілем, мав сфальшований документ. В паспорті чоловіка, який назвався молдованином, прикордонники виявили заміну сторінки з установчими даними та підроблені захисні елементи.

Загалом, станом на 12:00 31 грудня у пунктах (місцях) тимчасового тримання Держприкордонслужби перебуває 17 іноземців.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють в організації переправи нелегалів через кордон.

Українські Національні Новини

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