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У Києві судитимуть "мінера", який зірвав більше 100 засідань суду

У Києві судитимуть "мінера", який зірвав більше 100 засідань суду

Київ • УНН

 • 11508 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві судитимуть "мінера", який протягом року зірвав більше 100 засідань Оболонського районного суду, намагаючись відтягнути призначення покарання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №5 міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється у здійсненні неправдивих повідомлень про замінування приміщення Оболонського районного суду м. Києва (ч. 1,2 ст. 259 КК України)", - сказано у повідомленні.

Установлено, що впродовж поточного року до правоохоронних органів надійшло декілька неправдивих повідомлень про замінування приміщення районного суду, за наслідками яких було зірвано більш ніж 100 судових засідань.

У ході досудового розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою спільно з Оболонським управлінням поліції та Лівобережним відділом МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, особу "мінера" вдалося встановити.

"Ним виявився неодноразово судимий квартирний крадій, обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді в Оболонському районному суді м. Києва. Шляхом "замінування" суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання", - додається у повідомленні.

Причетність підозрюваного до вчинення інкримінованих злочинів підтверджується, зокрема, висновками судової фоноскопічної експертизи.

За скоєне йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кропивницькому затримали 45-річного місцевого жителя, який "замінував" адмінбудівлю на Банковій.

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