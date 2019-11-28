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В Киеве будут судить "минера", который сорвал более 100 заседаний суда

В Киеве будут судить "минера", который сорвал более 100 заседаний суда

Киев  •  УНН

 • 11508 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве будут судить "минера", который в течение года сорвал больше 100 заседаний Оболонского районного суда, пытаясь оттянуть назначение наказания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №5 города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в совершении ложных сообщений о заминировании помещения Оболонского районного суда г. Киева (ч. 1,2 ст. 259 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение текущего года в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о заминировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

В ходе досудебного расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом ГРО ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, личность "минера" удалось установить.

"Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде г. Киева. Путем "заминировании" суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания", - добавляется в сообщении.

Причастность подозреваемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, выводами судебной фоноскопической экспертизы.

За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Кропивницком задержали 45-летнего местного жителя, который "заминировал" админздание на Банковой.

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