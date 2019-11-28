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У Кропивницькому затримали "мінера" адмінбудівлі на Банковій

У Кропивницькому затримали "мінера" адмінбудівлі на Банковій

Київ • УНН

 • 8972 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Кропивницькому затримали 45-річного місцевого жителя, який "замінував" адмінбудівлю на Банковій. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в місті Києві.

"До поліції зателефонував чоловік та повідомив про замінування адміністративної будівлі на вулиці Банковій. На виклик негайно прибули фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці провели перевірку, у результаті якої жодних небезпечних речовин та предметів не виявили. Оперативники встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування та з’ясували, що дзвінок був здійснений із залізничного вокзалу. Відразу після дзвінка правопорушник поїхав додому у місто Кропивницький, однак там відразу був затриманий поліцейськими.

Так, 45-річного жителя Кропивницького затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік зізнався у скоєному, але чітко пояснити свій вчинок не зміг. Працівники вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого був здійснений виклик.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, на Полтавщині поліцейські викрили псевдомінера ним виявився 8-річний школяр однієї із районних шкіл.

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Кримінал та НП

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