В Кропивницком задержали "минера" админздания на Банковой

"В полицию позвонил мужчина и сообщил о заминировании административного здания на улице Банковой. На вызов немедленно прибыли специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели проверку, в результате которой никаких опасных веществ и предметов не обнаружили. Оперативники установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о заминировании и выяснили, что звонок был совершен с железнодорожного вокзала. Сразу после звонка правонарушитель уехал домой в город Кропивницкий, однако там сразу был задержан полицейскими.

Так, 45-летнего жителя Кропивницкого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчина признался в содеянном, но внятно объяснить свой поступок не смог. Работники изъяли у него вещественное доказательство - мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, в Полтавской области полицейские разоблачили псевдоминера им оказался 8-летний школьник одной из районных школ.