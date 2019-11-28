На Полтавщині третьокласник "замінував" школу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Полтавщині поліцейські викрили псевдомінера ним виявився 8-річний школяр однієї із районних шкіл. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.
"Сьогодні, близько 12:00, невідомий дитячим голосом повідомив на лінію "102", що відбудеться вибух і швидко поклав слухавку. Поліція оперативно визначила місце знаходження телефону. Дзвінок до поліції надійшов із загальноосвітньої школи одного із населених пунктів району. Автор невдалого "жарту" – 8-річний хлопчик", - сказано у повідомленні.
Нині територію навчального закладу перевіряють вибухотехніки, кінологи із собаками і надзвичайники.
Відомості про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 КК України).
Ювенальні поліцейські вже спілкуються з "жартівником". З’ясовують причину, що спонукала його до такої витівки. Попереду ще розмова поліції з батьками і ймовірно штраф, який їм доведеться сплатити за хибний виклик спеціальних служб.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві школярка повідомила про замінування мосту Метро.