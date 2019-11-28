В Полтавской области третьеклассник "заминировал" школу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Полтавской области полицейские разоблачили псевдоминера им оказался 8-летний школьник одной из районных школ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.
"Сегодня, около 12:00, неизвестный детским голосом сообщил на линию "102", что произойдет взрыв и быстро положил трубку. Полиция оперативно определила место нахождения телефона. Звонок в полицию поступил из общеобразовательной школы одного из населенных пунктов района. Автор неудачной "шутки" - 8-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Сейчас территорию учебного заведения проверяют взрывотехники, кинологи с собаками и чрезвычайники.
Сведения о событии уже внесли в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ст. 259 УК Украины).
Ювенальные полицейские уже общаются с "шутником". Выясняют причину, которая побудила его к такой затеи. Впереди еще разговор полиции с родителями и вероятно штраф, который им придется заплатить за ложный вызов специальных служб.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве школьница сообщила о заминировании моста Метро.