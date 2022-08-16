У Києві станцію метро "Теремки" зачинили на вхід та вихід

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"Станція "Теремки" зачинена на вхід та вихід для пасажирів у зв’язку із задимленням у підземному переході. На місце викликано всіх необхідних фахівців. Про відкриття станції буде повідомлено додатково", – ідеться у повідомленні.

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