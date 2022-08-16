В Киеве возле станций метро продолжается демонтаж МАФов, которые перекрывают доступ граждан к укрытиям.
В Киеве станцию метро "Теремки" закрыли на вход и выход
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве станцию метро "Теремки" закрыли на вход и выход из-за задымления в подземном переходе. Об этом сообщили в КГГА, информирует УНН.
Цитата
"Станция "Теремки" закрыта на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением в подземном переходе. На место вызвано всех необходимых специалистов. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Напомним