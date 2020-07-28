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У Києві склали присягу новопризначені судді: Зеленський поставив перед ними завдання

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Кожен новопризначений суддя є обличчям судової влади, у своїй щоденній роботі він має бути об’єктивним, незалежним та чесним. Судді повинні відновити довіру громадян до судової системи, а також забезпечувати права кожної людини на справедливий суд відповідно до європейських і міжнародних стандартів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії складення присяги суддями, призначеними на посади, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, сьогоднішній день Зеленський назвав важливим для судової системи України, оскільки свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли працювати належним чином через відсутність суддів. Він нагадав, що вперше з 2016 року у місцевих загальних судах вершитимуть правосуддя понад 200 нових суддів.

"Відсьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України. Незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, компетентність і старанність – вірю, що ці Бангалорські принципи поведінки суддів будуть головними та невід’ємними умовами вашої щоденної дуже важливої, складної роботи", – сказав Зеленський.

Також він наголосив, що перед суддями стоїть виклик - відновлення довіри громадян до судової системи, забезпечення права кожної людини на справедливий суд відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

"Важливо усвідомлювати, що в більшості випадків суд не лише розв’язує юридичний спір, а й вирішує подальшу долю людини. Тому суспільство та держава очікують, що кожне ваше рішення буде виваженим, справедливим і законним. Я впевнений, що завдяки цьому ви зможете найважливіше – змінити ставлення суспільства, ставлення громадян до слова "суддя". І воно завжди викликатиме в людей тільки дві емоції – це довіра та повага", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на початку липня Зеленський призначив 37 суддів, згодом ще 32 суддів, у середині липня ще 34 суддів.

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