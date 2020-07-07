Зеленський призначив понад 30 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 32 суддів. Відповідний указ №268/2020 від 7 липня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.
Так, Зеленський призначив суддів у міські та районні суди Вінницької (2), Волинської (1), Дніпропетровської (4), Житомирської (4), Закарпатської (1), Запорізької (4), Івано-Франківської (3), Львівської (2), Одеської (3), Полтавської (2), Сумської (2), Харківської (4) областей.
З поіменним переліком призначених суддів можна ознайомитися в тексті указу №268/2020.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський призначив близько 40 суддів.