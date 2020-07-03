Зеленський призначив близько 40 суддів

Так, Зеленський призначив суддів в міські та районні суди Вінницької (4), Волинської (2), Донецької (1), Житомирської (1), Закарпатської (1), Запорізької (1), Івано-Франківської (2), Львівської (2) областей, міста Львова (2), Миколаївської (1), Одеської (1), Полтавської (4), Рівненської (1), Сумської (2) областей, міста Суми (1), Тернопільської (1), Черкаської (7), Чернівецької (1) та Чернігівської (2) областей.

Як повідомляв УНН, раніше президент України Володимир Зеленський призначив 27 суддів у місцевих загальних судах.



