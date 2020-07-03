Зеленский назначил около 40 судей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 37 судей. Соответствующий указ №265/ 2020 от 2 июля обнародован на сайте Президента, передает УНН.
Так, Зеленский назначил судей в городские и районные суды Винницкой (4), Волынской (2), Донецкой (1), Житомирской (1), Закарпатской (1), Запорожской (1), Ивано-Франковской (2), Львовской (2) областей, города Львова (2), Николаевской (1), Одесской (1), Полтавской (4), Ровенской (1), Сумской (2) областей, города Сумы (1), Тернопольской (1), Черкасской (7) , Черновицкой (1) и Черниговской (2) областей.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах.