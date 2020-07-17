Зеленський призначив понад 30 суддів

Так, Президент призначив суддів на посади y місцевих загальних судах Вінницької області (2), Волинської області (4), Дніпропетровської області (1), Донецької області (1), Житомирської області (1), міста Житомира (1), Закарпатської області (2), Луганської області (2), Миколаївської області (1), міста Миколаєва (1), Одеської області (2), міста Полтави (1), Рівненської області (1), Сумської області (2), міста Сум (1), Тернопільської області (3), Харківської області (3), Херсонської області (1), Хмельницької області (2), Черкаської області (1) та Чернігівської області (1).

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 32 суддів.