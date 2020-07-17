Зеленский назначил более 30 судей

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 16303 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 31581 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106550 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115823 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120033 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156082 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118195 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145571 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102913 просмотра

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Зеленский назначил более 30 судей

Зеленский назначил более 30 судей

Киев  •  УНН

 • 16618 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 34 судей. Соответствующий указ №279/2020 от 17 июля обнародован на сайте Президента, передает УНН.

Так, Президент назначил судей на должности в местных общих судах Винницкой области (2), Волынской области (4), Днепропетровской области (1), Донецкой области (1), Житомирской области (1), города Житомира (1), Закарпатской области ( 2), Луганской области (2), Николаевской области (1), города Николаева (1), Одесской области (2), города Полтавы (1), Ровенской области (1), Сумской области (2), города Сумы (1) Тернопольской области (3), Харьковской области (3), Херсонской области (1), Хмельницкой области (2), Черкасской области (1) и Черниговской области (1).

Напомним, ранее Зеленский назначил в местных общих судах на должности 32 судей.

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