У Києві склали понад 320 протоколів через “ковзанки” на вулицях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві інспектори благоустрою за несвоєчасне прибирання наслідків негоди - ожеледиці - склали 321 протокол, зокрема 251 - на підприємців. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Департаменту міського благоустрою КМДА.
“З 11 грудня 2020 року інспекторами комунального підприємства "Київблагоустрій“ було видано 1344 приписи за несвоєчасне прибирання ожеледиці та складено 321 протокол за ст. 152 КУпАП, зокрема 251 на підприємців”, — йдеться у відповіді на запит.
Також вказано, що складені протоколи направлені для розгляду адміністративним комісіям за місцем проживання порушників.
Додамо, що за ст. 152 КУпАП передбачено накладання штрафу в розмірі від 340 до 1700 грн.
Нагадаємо, лише протягом одного дня у Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей.
Як повідомлялося, частину України до кінця поточного року, по 31 грудня, чекають невеликий дощ та мокрий сніг.