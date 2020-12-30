В Киеве составили более 320 протоколов за "катки" на улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве инспекторы благоустройства за несвоевременную уборку последствий непогоды - гололедицы - составили 321 протокол, в частности 251 - на предпринимателей. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Департамента городского благоустройства КГГА.
"С 11 декабря 2020 года инспекторами коммунального предприятия "Киевблагоустройство" было выдано 1344 предписания за несвоевременную уборку гололедицы и составлен 321 протокол по ст. 152 КУоАП, в частности 251 на предпринимателей", - говорится в ответе на запрос.
Также указано, что составленные протоколы направлены для рассмотрения административным комиссиям по месту жительства нарушителей.
Добавим, что по ст. 152 КУоАП предусмотрено наложение штрафа в размере от 340 до 1700 грн.
Напомним, только в течение одного дня в Киеве из-за гололедицы травмировались 48 человек.
Как сообщалось, часть Украины до конца текущего года, по 31 декабря, ждут небольшой дождь и мокрый снег.