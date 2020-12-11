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У Києві розробили низку пільг для бізнесу на час карантину на 2021 рік

У Києві розробили низку пільг для бізнесу на час карантину на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Для розгляду депутатам Київської міської ради підготували проекти рішень для встановлення низки пільг для підприємців малого та середнього бізнесу, які діятимуть під час карантину і заплановані на 2021 рік. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Хотів би також повідомити, що ми робимо і будемо робити наступного року, продовжувати підтримувати столичних підприємців. Як у цьому році, так і в наступному році, можу декларувати те, що ініціював збереження преференцій для малого і середнього бізнесу. Що ми вже запровадили в березні цього року, та запровадження деяких інших пільг... До розгляду депутатів Київради підготовлені проекти рішень, що передбачають як продовження пільг, які ми вже надали, так і встановлення для інших пільг категорій підприємців”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що це дозволить підприємцям зберегти робочі місця і сам бізнес.

“Проекти рішень зокрема передбачають на період карантину, коли бізнес фактично не працює - сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі, незалежно від розміру плати, визначеної в договорах оренди, буде становити тільки 1 гривню. Символічну гривню. Також пропонуємо і надалі зменшену вартість оренди комунального майна - на 50%. Для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі - на 50%. Зменшується пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою. Перелік пільг, які пропонує місто, не потребує внесення змін існуючих договорів”, - додав голова міста.

Нагадаємо, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тис. гривень, списання та відстрочку погашення податкового боргу, набули чинності з 10 грудня.

Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

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