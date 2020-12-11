В Киеве разработали ряд льгот для бизнеса на время карантина на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Для рассмотрения депутатам Киевского городского совета подготовили проекты решений для установления ряда льгот для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые будут действовать во время карантина и запланированы на 2021 год. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы также сообщить, что мы делаем и будем делать в следующем году, продолжать поддерживать столичных предпринимателей. Как в этом году, так и в следующем году, могу декларировать то, что инициировал сохранение преференций для малого и среднего бизнеса. Что мы уже ввели в марте этого года, и введение других льгот... К рассмотрению депутатов Киевсовета подготовлены проекты решений, предусматривающие как продление льгот, которые мы уже предоставили, так и установление для других льгот категорий предпринимателей", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что это позволит предпринимателям сохранить рабочие места и сам бизнес.
"Проекты решений в частности предусматривают на период карантина, когда бизнес фактически не работает - уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли, независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, будет составлять только 1 гривну. Символическую гривну. Также предлагаем и в дальнейшем уменьшенную стоимость аренды коммунального имущества - на 50%. Для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли - на 50%. Уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства. Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений существующих договоров", - добавил глава города.
Напомним, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен, списание и отсрочку погашения налогового долга, вступили в силу с 10 декабря.
Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.