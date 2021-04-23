У Києві ранок п’ятниці почався з заторів: де ускладнено рух

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У столиці станом на 8:15 п’ятниці, 23 квітня, усі мости та багато вулиць “червоні”. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Деталі

На правому березі стоїть проспект Перемоги від автостанції “Дачна” до станції метро "Берестейська", також тягнучка на бульварі Тараса Шевченка. Затори спостерігаються на вулицях Щусєва, Ольжича, Олени Теліги. “Червоні” — вулиці Вишгородська, Кирилівська, Семена Скляренка. Затори на вулиці Богатирській в бік центра та на проспекті Степана Бандери. Також стоїть Набережне шосе.

На лівому березі ускладнення руху помітні на вулицях Бориспільській, Привокзальній. Стоять Броварський проспект, вулиці Братиславська, Миропільська та Кіото. Також стоять проспект Миколи Бажана від Позняків у бік центра.

Рух ускладнено на всіх мостах столиці в бік центра.

Нагадаємо

Транспортний колапс у Києві спостерігається з 5 квітня. Тоді в місті почали діяти жорсткі карантинні обмеження — проїзд у громадському транспорті, тому числі у метро, - лише за спецперепустками.

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