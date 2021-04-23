В Киеве утро пятницы началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В столице по состоянию на 8:15 пятницы, 23 апреля, все мосты и многие улицы "красные". Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу стоит проспект Победы от автостанции "Дачная" до станции метро "Берестейская", также тянучка на бульваре Тараса Шевченко. Пробки наблюдаются на улицах Щусева, Ольжича, Елены Телиги. "Красные" - улицы Вышгородская, Кирилловская, Семена Скляренко. Пробки на улице Богатырской в сторону центра и на проспекте Степана Бандеры. Также стоит Набережное шоссе.
На левом берегу осложнения движения заметны на улицах Бориспольской, Привокзальной. Стоят Броварской проспект, улицы Братиславская, Миропольская и Киото. Также стоят проспект Бажана от Позняков в сторону центра.
Движение затруднено на всех мостах столицы в сторону центра.
Напомним
Транспортный коллапс в Киеве наблюдается с 5 апреля. Тогда в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения - проезд в общественном транспорте, включая метро, - только по спецпропускам.