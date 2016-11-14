У Києві пройшов перший Форум медичних фізиків: сучасна медицина володіє високими технологіями, та їй бракує кадрів

Так, за словами завідувача відділення медичної фізики Клініки Спіженка Руслана Зелінського, сьогоднішній форум медичних фізиків має стати відправною точкою у розвитку медичної фізики в Україні.

"Питання медичної фізики в Україні на даний момент є досить актуальним, є досить багато проблем у медичних фізиків, і я дуже сподіваюся, що сьогоднішній захід є певною відправною точкою у розвитку медичної фізики в Україні", - сказав Р.Зелінський.

У свою чергу, керівник Асоціації приватних клінік України Олег Спіженко, у свою чергу, зазначив, що захід має стати майданчиком для професійної дискусії та обміну досвідом між науковцями.

"Ми хочемо, щоб ви (медичні фізики – ред.) мали можливість мати такий майданчик для живої і активної дискусії. І щоб ви, як власники інтелектуальної праці, змогли обмінюватися досвідом. Бо, на жаль, ми живемо у тяжкий час, що в Україну заходить небагато інвесторів, але науці потрібно розвиватися", - наголосив О.Спіженко.

За словами завідувача сектору радіаційного захисту пацієнтів Державної інспекції ядерного регулювання України Олександри Богуславської, сучасна медицина володіє високими технологіями, але не вистачає кваліфікованих працівників, які б гарно розумілися у цій сфері.

"Сучасна медицина володіє високими радіаційними технологіями використання іонізуючого випромінювання для діагностичних і терапевтичних цілей, і ці технології використовуються в Україні. Але у цій сфері повинні бути люди, які на цьому всьому розуміються, люди, які виховані в кращій традиції медичної еліти", - сказала О.Богуславська.

Додамо, для гостей та учасників форуму була доступна виставка фантомів для дозиметрії та контролю якості, таких як діодна матриця MapCheck2, MapPhan, Electron Density Phantom, Xsight® Lung Tracking Phantom та ін.; демонстрація деталей лінійних прискорювачів (плата, яка контролює рух багатопелюсткового коліматора; потенціометри; рефлектори; електронна пушка; двигун, який приводить в рух пелюстки MLC та ін.).