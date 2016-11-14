В Киеве прошел первый Форум медицинских физиков: современная медицина располагает высокими технологиями, и ей не хватает кадров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В пятницу, 11 ноября, в столице прошел Форум физиков, посвященный Международному дню медицинской физики. Мероприятие состоялось при участии врачей и ученых в Клинике Спиженко, передает корреспондент УНН.
Так, по словам заведующего отделением медицинской физики Клиники Спиженко Руслана Зелинского, сегодняшний форум медицинских физиков должен стать отправной точкой в развитии медицинской физики в Украине.
"Вопросы медицинской физики в Украине на данный момент являются весьма актуальнымы, достаточно много проблем у медицинских физиков, и я очень надеюсь, что сегодняшнее мероприятие является определенной отправной точкой в развитии медицинской физики в Украине", - сказал Р.Зелинский.
В свою очередь, руководитель Ассоциации частных клиник Украины Олег Спиженко, в свою очередь, отметил, что мероприятие должно стать площадкой для профессиональной дискуссии и обмена опытом между учеными.
"Мы хотим, чтобы вы (медицинские физики - ред.) имели возможность иметь такую площадку для живого и активной дискуссии. И чтобы вы, как владельцы интеллектуального труда, смогли обмениваться опытом. Ведь, к сожалению, мы живем в трудное время, в Украину входит немного инвесторов, но науке нужно развиваться", - подчеркнул О.Спиженко.
По словам заведующего сектором радиационной защиты пациентов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Александры Богуславской, современная медицина обладает высокими технологиями, но не хватает квалифицированных работников, которые хорошо понимали бы в этой сфере.
"Современная медицина обладает высокими радиационными технологиями использования ионизирующего излучения для диагностических и терапевтических целей, и эти технологии используются в Украине. Но в этой сфере должны быть люди, которые на этом всем разбираются, люди, воспитанные в лучшей традиции медицинской элиты", - сказала А.Богуславская.
Добавим, для гостей и участников форума была доступна выставка фантомов для дозиметрии и контроля качества, таких как диодная матрица MapCheck2, MapPhan, Electron Density Phantom, Xsight® Lung Tracking Phantom и др .; демонстрация деталей линейных ускорителей (плата, которая контролирует движение многолепесткового прицел; потенциометры; рефлекторы, электронная пушка; двигатель, который приводит в движение лепестки MLC и др.).