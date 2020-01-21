У Києві проводять обшуки в мережі магазинів взуття через продаж фальсифікату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві правоохоронці проводять обшуки у магазинах відомої торгівельної мережі через продаж фальсифікату. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"У вівторок, 21 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м Києва працівниками СУ ГУНП в Києві за процесуального керівництва прокуратури міста Києва та оперативного супроводження ГУ ДФС в Києві проводяться обшуки в мережі магазинів, розташованих на території столиці", - йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, через вказану торгівельну мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.
"Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася до України, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення до України з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).
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