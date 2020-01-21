В Киеве проводят обыски в сети магазинов обуви из-за продажи фальсификата

"Во вторник, 21 Января 2020 года, на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева сотрудниками СУ ГУНП в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и оперативного сопровождения ГУ ГФС в Киеве проводятся обыски в сети магазинов, расположенных на территории столицы", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами.

"Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввоз в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Напомним, в Киевской области "накрыли" производство спирта с содержанием опасного метанола.