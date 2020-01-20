В Киевской области "накрыли" производство спирта с содержанием опасного метанола

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры остановили работу двух подпольных производств спирта из недоброкачественного сырья. Изъято большую партию фальсификата", - говорится в сообщении.

По данным ГФС, из незаконного оборота изъято почти 718 тонн спирта, а также оборудования для массового производства спирта и документы финансово-хозяйственной деятельности, которые использовались в незаконной деятельности.

"Стоимость изъятых подакцизных товаров, в частности фальсифицированного спирта, составляет 143,5 миллиона гривен. Всего изъято товарно-материальные ценности на сумму 148 миллионов гривен", - добавляется в сообщении.

Два подпольных производства, которые функционировали в двух областях, как указано, обнаружены в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины. На них из недоброкачественного сырья в больших объемах незаконно изготавливали этиловый спирт, в состав которого входил метанол, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Так, в последние годы в Украине зафиксированы десятки случаев алкогольного отравления, которое приводило к смерти людей за следствием употребления спиртосодержащих жидкостей с содержанием метанола.

"В дальнейшем спирт этиловый реализовывался оптовым покупателям за наличные средства для использования в подпольных производствах ликеро-водочных изделий. В свою очередь, изготовленная фальсифицированная продукция разливалась в запрещенную Законом Украины тару типа Bag-in-Box и Tetra Pak и реализовывалась на черных рынках Украины, а также на ряде специализированных сайтов в сети Интернет", - сообщили в ГФС.

По результатам проведенных неотложных мер подпольные производства ликвидированы. Изъятые товарно-материальные ценности, в т.ч. подакцизные товары, переданы на ответственное хранение. Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области правоохранители изъяли 85 тыс. литров спирта с опасными примесями, который готовили на продажу.