На Київщині "накрили" виробництво спирту з вмістом небезпечного метанолу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Київській та Сумській областях ліквідували два підпільних виробництва спирту з вмістом метанолу. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДПС у Київській області.
"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зупинили роботу двох підпільних виробництв спирту з недоброякісної сировини. Вилучено велику партію фальсифікату", - сказано у повідомленні.
За даними ДФС, з незаконного обігу вилучено майже 718 тонн спирту, а також обладнання для масового виробництва спирту та документи фінансово-господарської діяльності, які використовувались у незаконній діяльності.
"Вартість вилучених підакцизних товарів, зокрема фальсифікованого спирту, становить 143,5 мільйона гривень. Загалом вилучено товарно-матеріальні цінності на суму 148 мільйонів гривень", - додається у повідомленні.
Два підпільні виробництва, які функціонували у двох областях, як вказано, викрито у межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України. На них з недоброякісної сировини у великих обсягах незаконно виготовляли етиловий спирт, до складу якого входив метанол, що становить загрозу для життя та здоров’я людей.
Так, протягом останніх років в Україні зафіксовано десятки випадків алкогольного отруєння, яке призводило до смерті людей за наслідком вживання спиртовмісних рідин з вмістом метанолу.
"У подальшому спирт етиловий реалізовувався оптовим покупцям за готівкові кошти для використання у підпільних виробництвах лікеро-горілчаних виробів. У свою чергу, виготовлена фальсифікована продукція розливалась у заборонену Законом України тару типу Bag-in-Box і Tetra Pak та реалізовувалась на чорних ринках України, а також через низку спеціалізованих сайтів у мережі Інтернет", - повідомили в ДФС.
За результатами проведених невідкладних заходів підпільні виробництва ліквідовано. Вилучені товарно-матеріальні цінності, у т.ч. підакцизні товари, передані на відповідальне зберігання. Слідство триває.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці вилучили 85 тис. літрів спирту з небезпечними домішками, який готували на продаж.