Під Києвом готували на продаж тонни алкоголю з метанолом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Київській області правоохоронці вилучили 85 тис. літрів спирту з небезпечними домішками, який готували на продаж. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
Під час обшуку в одному з приміщень, яке займало комерційне підприємство, правоохоронці виявили понад 85 тис. літрів спирту, орієнтовною вартістю 21,2 млн гривень, а також обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, барвники, вимірювачі спирту і чорнові записи, які вказують на злочинну діяльність.
Експертиза показала, що знайдені рідини містять в своєму складі етиловий спирт (етанол), ацетальдегід, вищі спирти, ефіри і метанол.
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У відомстві зазначають, що етиловий спирт викликає небезпечну для життя токсичну дію, яка спрямована переважно на придушення дихального центру і подальший параліч його діяльності. А наявність в вилучених рідинах домішок у вигляді ацетальдегіду, вищих спиртів, ефірів та метилового спирту підвищує токсичний вплив алкоголю на організм людини.
Нагадаємо, в Україні може знову подорожчати алкоголь. Ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби імовірно виростуть на 12,4-19,6%.
Вже сьогодні експерти відзначають, що алкоголь для українців менш доступний, ніж для європейців. Мова, в першу чергу, про якісну брендову продукцію. А доступність визначається ціною в співвідношенні до доходів.
Українці не можуть собі дозволити того, що може європеєць ще й через високі акцизи на алкогольну продукцію, які знаходять своє відображення в підсумковій ціні продукту.