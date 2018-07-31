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Под Киевом готовили на продажу тонны алкоголя с метанолом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В Киевской области правоохранители изъяли 85 тыс. литров спирта с опасными примесями, который готовили на продажу. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

Во время обыска в одном из помещений, которое занимало коммерческое предприятие, правоохранители выявили более 85 тыс. литров спирта, ориентировочной стоимостью 21,2 млн гривен, а также оборудование для незаконного изготовления алкогольной продукции, красители, измерители спирта и черновые записи, которые указывают на преступную деятельность.

Экспертиза показала, что найденные жидкости содержат в своем составе этиловый спирт (этанол), ацетальдегид, высшие спирты, эфиры и метанол.

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В ведомстве отмечают, что этиловый спирт вызывает опасное для жизни токсическое действие, которое направлено преимущественно на подавление дыхательного центра и дальнейший паралич его деятельности. А наличие в изъятых жидкостях примесей в виде ацетальдегида, высших спиртов, эфиров и метилового спирта повышает токсическое воздействие алкоголя на организм человека.

Напомним, в Украине может снова подорожать алкоголь. Цены на водку и ликеро-водочные изделия предположительно вырастут на 12,4-19,6%.

Уже сегодня эксперты отмечают, что алкоголь для украинцев менее доступен, чем для европейцев. Речь, в первую очередь, о качественной брендовой продукции. А доступность определяется ценой в соотношении к доходам.

Украинцы не могут себе позволить того, что может европеец еще и по причине высоких акцизов на алкогольную продукцию, которые находят свое отображение в итоговой цене продукта.

Украинские Национальные Новости

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